Около тысячи иммигрантов пытались проникнуть в Испанию из Марокко

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ Около тысячи нелегальных иммигрантов пытались незаконно проникнуть из Марокко в Испанию в пятницу, но ни одному не удалось это сделать, сообщает представительство Испании в Мелилье — испанском анклаве на севере Африки.

В течение всей ночи и утра несколько многочисленных групп иммигрантов — в общей сложности около тысячи человек — пытались в разных местах перебраться через высокие ограждения, расположенные на границе между Марокко и Испанией, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Для охраны границы были привлечены дополнительные силы испанской Гражданской Гвардии и марокканских сил правопорядка, в небе барражировали вертолеты. В результате ни одна из попыток иммигрантов добраться до испанской границы не увенчалась успехом.

Последние попытки незаконного пересечения границы в этом районе были совершены 30 и 31 декабря, тогда перебраться через границу удалось 150 африканцам.

Всего за 2014 год было зарегистрировано около таких 70 попыток, из более чем 14 тысяч африканцев 2,2 тысячи удалось попасть на территорию Испании, перепрыгнув через высокие заборы на границе. Всего границу в этом районе за год пересекли пять тысяч африканских мигрантов.

В начале декабря конгресс депутатов испанского парламента принял закон об общественной безопасности, согласно которому разрешается немедленное выдворение с территории Испании иммигрантов, незаконно перешедших границу, без того, чтобы дать им возможность обратиться за предоставлением политического убежища. Закон пока не вступил в силу — его еще должен одобрить Сенат.

Закон раскритиковали комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также представители других международных и общественных организаций.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в начале декабря заявило, что 60% иммигрантов, которые пытаются пересечь границу между Марокко и Испанией в анклавах Сеута и Мелилья, — политические беженцы, в том числе из Сирии.