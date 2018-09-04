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    Около посольства США в Триполи произошли столкновения

    Была слышна стрельба© ABC News

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В районе посольства США в Триполи произошел пожар. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает новостной портал Al-Mutawassit.

    По его данным, у стен дипмиссии США в результате столкновений между враждующими группировками вспыхнул огонь. Сообщается также, что вблизи посольства была слышна стрельба. Подробности произошедшего выясняются.

    Бои в Триполи продолжаются с 26 августа. Жертвами столкновений за это время уже стали около 50 человек, порядка 140 ранены.

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