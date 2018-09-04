Около посольства США в Триполи произошли столкновения

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Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В районе посольства США в Триполи произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает новостной портал Al-Mutawassit.

По его данным, у стен дипмиссии США в результате столкновений между враждующими группировками вспыхнул огонь. Сообщается также, что вблизи посольства была слышна стрельба. Подробности произошедшего выясняются.

Бои в Триполи продолжаются с 26 августа. Жертвами столкновений за это время уже стали около 50 человек, порядка 140 ранены.