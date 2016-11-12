В Афганистане при взрыве у американской базы погибли три человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Три человека погибли, 13 получили ранения в результате взрыва рядом с крупнейшей авиабазой Вооруженных сил США и коалиции в Афганистане.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление миссии НАТО.
Взрыв произошел в субботу утром рядом с крупнейшей авиабазой Вооруженных сил США и коалиции Баграм в Афганистане. Как сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на очевидцев, это был ракетный обстрел.
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Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв произошел в субботу рано утром около основной военной базы США и НАТО Баграм, расположенной в провинции Парван на востоке Афганистана.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заявление командования западной коалиции.
По его данным, есть пострадавшие. Подробности случившегося выясняются.
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