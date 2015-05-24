​Около Алеппо разбился вертолет сирийской армии, есть жертвы

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ При взлете на аэродроме Кверс, расположенном в пригороде Алеппо, потерпел катастрофу вертолет сирийской армии, все члены экипажа погибли.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

Согласно указанным источникам, крушение произошло из-за технической неисправности вертолета.

Отметим, что в районе Алеппо продолжаются боевые действия регулярной армии с участием военно-воздушных сил против боевиков, которые не признают власть Башара Асада.