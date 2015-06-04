Около 80 заключенных устроили массовую драку в двух тюрьмах в США

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 80 заключенных латиноамериканцев и афроамериканцев устроили драку в двух тюрьмах в Лос-Анджелесе, ранены четыре человека, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Представитель департамента шерифа округа Брэндон Лонгория сообщил, что помощь в связи с возможным бунтом в исправительных учреждениях была запрошена около 13.30 по местному времени (23.30 субботы мск). В настоящее время обе тюрьмы, которые расположены через дорогу друг от друга, заблокированы.

Сообщается, что драка произошла в общей спальне и продолжалась около 10 минут. Четыре человека были госпитализированы с травмами, не угрожающими жизни.

Источник в тюрьме сообщил телеканалу, что драка произошла между латиноамериканцами и афроамериканцами, однако представитель департамента шерифа во время пресс-конференции не смог подтвердить данную информацию.

По данным телеканала, на месте работают 59 пожарных, пять пожарных расчетов и 13 автомобилей с аварийно-спасательным и медицинским оборудованием.