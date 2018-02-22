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    Около 80 школьниц, пропавших после атаки "Боко харам" в Нигерии, были спасены

    Они были обнаружены в среду в городе на границе штатов Борно и Йобе после того

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Нигерийские военные спасли около 80 школьниц, пропавших после нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила телекомпания CNN со ссылкой на местного чиновника.

    По его данным, девочки были обнаружены в среду в городе на границе штатов Борно и Йобе после того, как военные получили наводку касательно их местонахождения.

    В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что нигерийская армия спасла 76 школьниц, а также обнаружила тела двух погибши

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