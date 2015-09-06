​Около 8 тыс. человек эвакуированы в пригороде Парижа в связи с обезвреживанием авиабомб

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Крупная операция по обезвреживанию трех авиационных бомб времен Второй мировой войны началась в воскресенье утром в департаменте Сена-Сен-Дени, расположенном к северу от Парижа.

Как передает Report, об этом сообщила префектура департамента.

Бомбы были обнаружены в ходе железнодорожных работ в районе рядом с городами Нуази-ле-Сек и Бобиньи, в весьма густонаселенной зоне. Это потребовало временной эвакуации около 8 тыс. человек. К операции привлечены более 300 полицейских.