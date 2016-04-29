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    Около 700 случаев заражения вирусом Зика зафиксированы в Пуэрто-Рико

    Среди заболевших оказались 65 беременных женщин

    Баку. 29 Апреля. REPORT.AZ/ Число заразившихся вирусом Зика в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико достигло 683 человек. Как передает Report, такие данные обнародованы сегодня Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

    Как отмечается, среди заболевших оказались 65 беременных женщин, которые находятся под особым вниманием медиков.

    Врачи также подтвердили смерть одного человека, у которого ранее был диагностирован вирус Зика, от болезни под названием тромбоцитопения, характеризующейся снижением тромбоцитов в крови. Как отмечается, данная болезнь могла начать прогрессировать у пациента из-за вируса.

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