Около 70 детей погибли в результате взрыва возле автобусов в Сирии

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В результате взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии погибли не менее 68 детей, передает Report со ссылкой на AFP.

“По меньшей мере 68 детей были среди 126 человек, погибших в результате нападения”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 109 из погибших были из числа эвакуированных, остальные были сотрудниками гуманитарных организаций и повстанцами, которые охраняли колонну.

Напомним, количество жертв в результате взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии возросло до 126 человек.