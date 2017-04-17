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    Около 70 детей погибли в результате взрыва возле автобусов в Сирии

    Количество жертв в результате взрыва бомбы возле автобусов возросло до 126 человек

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В результате взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии погибли не менее 68 детей, передает Report со ссылкой на AFP.

    “По меньшей мере 68 детей были среди 126 человек, погибших в результате нападения”, — говорится в сообщении.

    Как отмечается, 109 из погибших были из числа эвакуированных, остальные были сотрудниками гуманитарных организаций и повстанцами, которые охраняли колонну.

    Напомним, количество жертв в результате взрыва бомбы возле автобусов с эвакуированными людьми в Сирии возросло до 126 человек.

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