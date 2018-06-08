Около 600 домов разрушены лавой на острове Гавайи после извержения вулкана

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Около 600 домов уничтожены потоками лавы, образовавшимися в результате извержения вулкана Килауэа на острове Гавайи, входящем в состав одноименного американского штата в Тихом океане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на мэра округа Гавайи Гарри Кима.

По его данным, с момента начала извержения Килауэа 3 мая примерно 600 домов и построек были разрушены потоками лавы. Ранее поступала информация о 117 уничтоженных строениях.

Несколько тысяч человек были эвакуированы в округе Пуна, рядом с которым расположен вулкан. Сообщалось, что в результате удара стихии пострадал как минимум один человек.