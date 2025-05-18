Около 500 бездомных оккупировали главный аэропорт Мадрида

Количество бездомных, поселившихся в главном аэропорту испанского Мадрида, возросло до 500.

Количество бездомных, поселившихся в главном аэропорту испанского Мадрида, возросло до 500.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail (DM).

"Число "несанкционированных пассажиров", как их называют власти, в аэропорту возросло примерно с 50 до почти 500 человек", — говорится в публикации.

В результате в нескольких зонах здания даже пришлось провести дезинфекцию от клопов, отмечает СМИ.

"Это похоже на зону бедствия", — приводит издание слова одного из туристов, впечатленных увиденным в аэропорту Мадрида.

Как указали в издании, среди «жильцов» аэродрома бездомные люди с психическими расстройствами, проблемами с алкоголем и запрещенными веществами. Они расположились на всех этажах на разных участках, в том числе перегораживая входы в туалеты и занимая ресторанные столики.

В материале подчеркнули, что бездомные могут представлять угрозу безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта: у них при себе находили ножи и другие виды оружия, а также заставали за кражами.