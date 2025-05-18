О нас

Около 500 бездомных оккупировали главный аэропорт Мадрида

Около 500 бездомных оккупировали главный аэропорт Мадрида Количество бездомных, поселившихся в главном аэропорту испанского Мадрида, возросло до 500.
Другие страны
18 мая 2025 г. 08:57
Около 500 бездомных оккупировали главный аэропорт Мадрида

Количество бездомных, поселившихся в главном аэропорту испанского Мадрида, возросло до 500.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Mail (DM).

"Число "несанкционированных пассажиров", как их называют власти, в аэропорту возросло примерно с 50 до почти 500 человек", — говорится в публикации.

В результате в нескольких зонах здания даже пришлось провести дезинфекцию от клопов, отмечает СМИ.

"Это похоже на зону бедствия", — приводит издание слова одного из туристов, впечатленных увиденным в аэропорту Мадрида.

Как указали в издании, среди «жильцов» аэродрома бездомные люди с психическими расстройствами, проблемами с алкоголем и запрещенными веществами. Они расположились на всех этажах на разных участках, в том числе перегораживая входы в туалеты и занимая ресторанные столики.

В материале подчеркнули, что бездомные могут представлять угрозу безопасности пассажиров и сотрудников аэропорта: у них при себе находили ножи и другие виды оружия, а также заставали за кражами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
Мухаммад Насар: Борьба с изменением климата в числе приоритетов ФАО в Азербайджане
16 мая 2025 г. 12:49
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Латвия заинтересована в прямых поставках агропродукции из Азербайджана
14 мая 2025 г. 15:33
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
Глава VINEN: Ханой и Баку максимально быстро решат логистические и визовые вопросы для развития бизнес-связей
13 мая 2025 г. 12:01
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
Министр туризма Венесуэлы посетит с визитом Азербайджан
13 мая 2025 г. 09:45
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
Заседание МПК Азербайджан–Латвия пройдет осенью
8 мая 2025 г. 16:48
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
Словения изучает перспективы автоматизации производств с Азербайджаном
7 мая 2025 г. 16:27
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
Генсек: Между Азербайджаном и Словенией существуют возможности для создания СП в 4 отраслях
7 мая 2025 г. 15:31
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
Словения огласила льготы для азербайджанского бизнеса
7 мая 2025 г. 14:34
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
Политолог: Мировое сообщество не вовлечено в снижение напряженности между Индией и Пакистаном
7 мая 2025 г. 12:16
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
Митя Благанье: Азербайджан и Словения рассматривают выход совместных ВИЭ-проектов за пределы региона - ИНТЕРВЬЮ
7 мая 2025 г. 10:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi