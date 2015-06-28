В Афганистане за сутки ​армией было ликвидировано около 50 боевиков

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Национальная армия Афганистана ликвидировала за последние сутки в ходе операций в разных регионах страны не менее 49 боевиков, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Военные действия проводились в провинциях Кунар, Лагман, Нангархар, Каписа, Пактика, Хост, Газни, Гильменд и Логар. По данным министерства, в результате операций еще несколько боевиков были ранены, также изъято оружие и боеприпасы, уничтожено несколько взрывных устройств. Погибли двое военнослужащих национальной армии страны.

Министерство внутренних дел Афганистана, в свою очередь, сообщило о ликвидации 43 и ранении 25 боевиков. В заявлении МВД страны отмечается, что операция проводилась армией в сотрудничестве с национальной полицией в провинциях Кундуз, Фарьяб, Урузган, Нуристан, Газни и Гильменд.

На территории страны действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска Афганистана постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.