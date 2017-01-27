Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Около 45% американцев не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента США в его первую рабочую неделю на этой должности.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, об этом говорится в результатах опроса влиятельного Университета Куиннипиак.

Работу нового президента США одобряют чуть более 36% американцев.

Также преобладает число скептиков по поводу будущего президентства Трампа. Так, 52% опрошенных считают, что его будущее президентство не будет столь хорошим, в то время как 43% считают наоборот.

Тем не менее, более 53% респондентов считают, что Трамп может помочь укреплению экономики США.