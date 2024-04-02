Около 400 школ во Франции получили сообщения с угрозами

Неизвестные направили сообщения с угрозами почти в 400 учебных заведений за последнюю неделю.

Неизвестные направили сообщения с угрозами почти в 400 учебных заведений за последнюю неделю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр образования Франции Николь Беллубе в эфире телеканал BFMTV.

"Угрозы поступили почти в 400 учебных заведений в 20 образовательных округах. Это очень много, и это недопустимо", - сказала Беллубе.

Она отметила, что только на минувшей неделе угрозы поступили в более чем 150 парижских школ.

Ранее министр рассказала о создании мобильных сил безопасности учебных заведений, которые будут направляться для охраны учебных заведений, находящихся под угрозой. При этом сотрудники этого подразделения смогут размещаться в школах "достаточно длительное время".

Информация о распространении ложных угроз направлена в правоохранительные органы. Один подросток задержан.