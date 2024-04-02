О нас

Около 400 школ во Франции получили сообщения с угрозами

Около 400 школ во Франции получили сообщения с угрозами Неизвестные направили сообщения с угрозами почти в 400 учебных заведений за последнюю неделю.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 13:38
Около 400 школ во Франции получили сообщения с угрозами

Неизвестные направили сообщения с угрозами почти в 400 учебных заведений за последнюю неделю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр образования Франции Николь Беллубе в эфире телеканал BFMTV.

"Угрозы поступили почти в 400 учебных заведений в 20 образовательных округах. Это очень много, и это недопустимо", - сказала Беллубе.

Она отметила, что только на минувшей неделе угрозы поступили в более чем 150 парижских школ.

Ранее министр рассказала о создании мобильных сил безопасности учебных заведений, которые будут направляться для охраны учебных заведений, находящихся под угрозой. При этом сотрудники этого подразделения смогут размещаться в школах "достаточно длительное время".

Информация о распространении ложных угроз направлена в правоохранительные органы. Один подросток задержан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке About 400 schools in France received threats

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев
31 марта 2024 г. 12:38
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
Министр обороны поручил повысить интенсивность практических занятий в воинских частях
30 марта 2024 г. 11:37
Журналист-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
"Журналист"-клеветник: российским властям нужно срочно принять меры в отношении Соловьева
26 марта 2024 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi