Около 40 человек погибли в результате взрыва трех бомб в Чаде

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В результате взрыва трех бомб на рынке и в лагере для беженцев в городе Бага Сола в Чаде погибли 37 человек, еще 52 получили ранения. Об этом сообщает Reportсо ссылкой на ТАСС.

По информацииAFP, за взрывами стоят боевики радикальной группировки "Боко харам", действующей в регионе. Первый взрыв прогремел сегодня на местном рыбном рынке, два других - в лагере для беженцев на окраине города.

Чад - активный участник коалиции государств Центральной Африки, который с января текущего года использует свою армию для проведения операций против экстремистов, в том числе на территориях Нигерии и Камеруна.

"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - радикальная исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территории соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".