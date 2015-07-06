Около 300 человек участвует в акции протеста в центре Еревана

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Около 300 человек собрались в центре Еревана на площади Свободы около оперного театра, которая находится примерно в километре от проспекта Баграмяна.

Как отмечает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Участники акции против подорожания электроэнергии собираются на площади для обсуждения дальнейших действий. Они поют патриотические песни и приветствуют аплодисментами присоединяющихся к ним единомышленников, которые в понедельник днем были задержаны полицией.

Сейчас движение по проспекту Баграмяна, который две недели перекрывали протестующие, возобновлено. Вдоль всего проспекта, на котором находятся резиденция президента Армении, здание парламента и несколько посольств, стоят несколько десятков автомобилей полиции, в том числе автозаки, броневики, водометы и машины для установки заграждений из колючей проволоки.