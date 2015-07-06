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    Около 300 человек участвует в акции протеста в центре Еревана

    Они поют патриотические песни и приветствуют аплодисментами присоединяющихся к ним единомышленников

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Около 300 человек собрались в центре Еревана на площади Свободы около оперного театра, которая находится примерно в километре от проспекта Баграмяна. 

    Как отмечает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    Участники акции против подорожания электроэнергии собираются на площади для обсуждения дальнейших действий. Они поют патриотические песни и приветствуют аплодисментами присоединяющихся к ним единомышленников, которые в понедельник днем были задержаны полицией.

    Сейчас движение по проспекту Баграмяна, который две недели перекрывали протестующие, возобновлено. Вдоль всего проспекта, на котором находятся резиденция президента Армении, здание парламента и несколько посольств, стоят несколько десятков автомобилей полиции, в том числе автозаки, броневики, водометы и машины для установки заграждений из колючей проволоки.

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