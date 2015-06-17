Около 30 человек убиты в результате авиаударов арабской коалиции в Йемене

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 31 человек погиб в результате авиаударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press, удар нанесен по автоколонне мирных жителей, бегущих из зоны боевых действий в южном Йемене.

По данным агентства, целью атаки были северные окраины портового города Аден на юге страны. Жертвами ударов стали семьи, ехавшие на автомобилях и автобусе в сторону севера.