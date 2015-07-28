Около 30 человек погибли в Нигерии в результате атак боевиков

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Не менее 29 жителей Нигерии погибли в результате атаки боевиков, предположительно, из группировки "Боко Харам", на несколько населенных пунктов на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили представители местных властей.

Вооруженные люди атаковали населенный пункт Дилле (Dille) и две близлежащие деревни в штате Борно, передает агентство Синьхуа со ссылкой на депутата нигерийского парламента Джубрина Сатумари (Jubrin Satumari). Атаки начались в понедельник и продолжались до утра вторника.

Власти подозревают, что атаки были организованы радикальной группировкой "Боко Харам". Нападавшие врывались в деревни на мотоциклах и микроавтобусах, для атаки на людей и здания они использовали автоматы АК-47 и бутылки с зажигательной смесью, утверждают власти. Многие из выживших жителей имеют огнестрельные ранения, сообщил Сатумари.