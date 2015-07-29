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    Около 2000 беженцев штурмовали тоннель под Ла-Маншем

    В результате были ранены несколько человек

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Около двух тысяч мигрантов в ночь на вторник попытались нелегально пробраться в Британию по тоннелю под проливом Ла-Манш со стороны французского порта Кале.

    Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что по словам представителя оператора тоннеля, компании Eurotunnel, подобное происходит почти каждую ночь, однако последний случай стал крупнейшей за последние полтора месяца попыткой мигрантов прорваться в Британию.

    "Мы вынуждены были привлечь всю нашу охрану - а это почти 200 человек - и полицию", - сказал представитель Eurotunnel.

    В результате были ранены несколько человек.

    С начала лета при попытках пробраться из Кале через Евротоннель в Британию погибло уже восемь мигрантов.

    По официальным данным, на начало июля в Кале в ожидании возможности попасть в Британию находились около 3000 беженцев, в основном из африканских стран и Афганистана.

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