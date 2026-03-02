Около 170 человек погибли при нападении в Южном Судане

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 17:07
    По меньшей мере 169 человек, включая двух высокопоставленных местных чиновников, погибли и 50 получили ранения в результате нападения десятков вооруженных молодых людей из штата Юнити на округ Абиемном в административном районе Рувенг в Южном Судане.

    Как передает Report, об этом сообщил министр информации района Рувенг Джеймс Монилуак Миджок.

    По его словам, атака произошла рано утром в воскресенье и продолжалась несколько часов. Нападавшие подожгли рынки и жилые дома.

    Министр подчеркнул, что армии удалось вытеснить нападавших из района и что власти округа Абиемном теперь полностью контролируют ситуацию.

    Миссия ООН в Южном Судане (UNMISS) выразила тревогу по поводу всплеска насилия в Абиемноме за последние 48 часов. "Миротворцы временно разместили более 1000 гражданских лиц на базе миссии в этом районе и оказывают экстренную медицинскую помощь пострадавшим", - говорится в заявлении UNMISS.

