Около 170 человек погибли при нападении в Южном Судане

По меньшей мере 169 человек, включая двух высокопоставленных местных чиновников, погибли и 50 получили ранения в результате нападения десятков вооруженных молодых людей из штата Юнити на округ Абиемном в административном районе Рувенг в Южном Судане.

Как передает Report, об этом сообщил министр информации района Рувенг Джеймс Монилуак Миджок.

По его словам, атака произошла рано утром в воскресенье и продолжалась несколько часов. Нападавшие подожгли рынки и жилые дома.

Министр подчеркнул, что армии удалось вытеснить нападавших из района и что власти округа Абиемном теперь полностью контролируют ситуацию.

Миссия ООН в Южном Судане (UNMISS) выразила тревогу по поводу всплеска насилия в Абиемноме за последние 48 часов. "Миротворцы временно разместили более 1000 гражданских лиц на базе миссии в этом районе и оказывают экстренную медицинскую помощь пострадавшим", - говорится в заявлении UNMISS.