Около 15 тыс. жителей коммуны возле Парижа эвакуированы из-за бомбы

Порядка 15 тысяч жителей коммуны Коломб возле Парижа были эвакуированы в связи с обезвреживанием снаряда времен Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Команда саперов прибыла в Коломб 19 апреля для обезвреживания взрывного устройства Второй мировой войны, которое было обнаружено 10 апреля. Все жители в радиусе 450 м должны были покинуть свои дома. Таким образом, это коснулось около 15 тысяч человек в коммуне с населением более 90 тысяч", - говорится в публикации.

Отмечается, что местных жителей попросили закрыть все двери, окна и ставни, а также переместить свои автомобили. Для эвакуированных жителей открыли несколько пунктов размещения, предупредив, что работы могут продлиться до вечера.