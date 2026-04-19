    • 19 апреля, 2026
    • 14:35
    Около 15 тыс. жителей коммуны возле Парижа эвакуированы из-за бомбы

    Порядка 15 тысяч жителей коммуны Коломб возле Парижа были эвакуированы в связи с обезвреживанием снаряда времен Второй мировой войны.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

    "Команда саперов прибыла в Коломб 19 апреля для обезвреживания взрывного устройства Второй мировой войны, которое было обнаружено 10 апреля. Все жители в радиусе 450 м должны были покинуть свои дома. Таким образом, это коснулось около 15 тысяч человек в коммуне с населением более 90 тысяч", - говорится в публикации.

    Отмечается, что местных жителей попросили закрыть все двери, окна и ставни, а также переместить свои автомобили. Для эвакуированных жителей открыли несколько пунктов размещения, предупредив, что работы могут продлиться до вечера.

    Париж Вторая мировая война
    Paris yaxınlığındakı kommunanın 15 minə yaxın sakini bomba səbəbindən təxliyə edilib

