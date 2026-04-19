Около 15 тыс. жителей коммуны возле Парижа эвакуированы из-за бомбы
Другие страны
- 19 апреля, 2026
- 14:35
Порядка 15 тысяч жителей коммуны Коломб возле Парижа были эвакуированы в связи с обезвреживанием снаряда времен Второй мировой войны.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.
"Команда саперов прибыла в Коломб 19 апреля для обезвреживания взрывного устройства Второй мировой войны, которое было обнаружено 10 апреля. Все жители в радиусе 450 м должны были покинуть свои дома. Таким образом, это коснулось около 15 тысяч человек в коммуне с населением более 90 тысяч", - говорится в публикации.
Отмечается, что местных жителей попросили закрыть все двери, окна и ставни, а также переместить свои автомобили. Для эвакуированных жителей открыли несколько пунктов размещения, предупредив, что работы могут продлиться до вечера.
