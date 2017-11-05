Около 15 полицейских пострадали в результате разгона демонстрантов в Германии

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Около 15 сотрудников полиции получили травмы в результате разгона демонстрантов во время митинга в поддержку запрещённой в Германии террористический организации РПК в немецком Дюссельдорфе.
Как передает Report, об этом сообщает Spiegel Online.
По данным издания, участники мероприятия несли баннеры с изображением лидера террористы Абдуллаха Оджалана.
На требования сотрудников полиции убрать плакаты демонстранты ответили отказом и начали бросать в полицейских подручные предметы. В ответ на действия митингующих стражи правопорядка применили слезоточивый газ.
News DepartmentАвтор новости
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