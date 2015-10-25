Около 100 человек пострадали в Гонконге при столкновении парома с неизвестным объектом

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Около 100 человек пострадали в воскресенье в Гонконге в результате столкновения парома с неизвестным объектом. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел около 18:50 по местному времени (12:50 мск), когда паром следовал из Макао в Гонконг. В результате столкновения судно получило пробоину и было обесточено. Как сообщается, пострадавшие пассажиры размещены в пяти больницах города. По данным китайских СМИ, на борту судна находилось порядка 170 человек.

Местные власти начали расследование причин произошедшего.