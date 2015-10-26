​Около 100 боевиков уничтожено в результате спецоперации в Афганистане

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Девяносто семь боевиков вооруженных антиправительственных группировок были уничтожены за последние сутки в результате операций силовых структур Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители сил безопасности страны.

Были ранены, по крайней мере 65 боевиков, четверо захвачены в плен. Среди уничтоженных были командиры отрядов вооруженной оппозиции. Было конфисковано оружие, обезврежены десятки мин и фугасов.

Афганская армия и полиция в воскресенье утром начали масштабные операции по зачистке от боевиков в провинциях Кунар, Лагман, Парван, Кабул, Газни, Герат, Бадгис и Гильменд.