Около 100 афганских военных перешли в Таджикистан после атаки талибов

Почти 100 афганских военных ушли в Таджикистан после захвата талибами уезда Хохон афганской провинции Бадахшан в воскресенье.

Почти 100 афганских военных ушли в Таджикистан после захвата талибами уезда Хохон афганской провинции Бадахшан в воскресенье.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре погранвойск Таджикистана.

В субботу таджикская погранслужба информировала, что свыше 300 афганских пограничников пересекли госграницу с Таджикистаном после захвата пограничной комендатуры Хохон талибами.

"В воскресенье в 18:00 часов вооружённая группа движения "Талибан" захватила без боя уезд Хохон в провинции афганский Бадахшан, 94 военнослужащих Вооружённых сил Афганистана отступили и в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу на участке "Шохон" Таджикистана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, таджикские пограничники, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим военным правительственных войск Афганистана перейти на свою территорию.

"С учётом сложной обстановки на указанном участке государственной границы, существует вероятность продолжения проникновения на территорию Таджикистана военнослужащих правительственных войск Афганистана", - отметили в пресс-службе, добавив, что обстановка на таджикско-афганской границе находится под полным контролем таджикских пограничников.