Около 10 человек пострадали в акциях против реформы образования в Италии

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Многотысячные манифестации проходят в крупнейших городах Италии против реформы образования, в Милане и Неаполе произошли столкновения протестующих с полицией, в результате которых пострадали в общей сложности около десяти человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу издание Corriere della Sera.

Помимо Милана и Неаполя акции протеста проходят в 30 итальянских городах, в том числе в Риме, Турине, Болонье, Флоренции и Генуи. На улицы вышли преподаватели и студенты, которые недовольны проводимой правительством политикой в сфере образования, в результате которой более 100 тысяч преподавателей, не имеющих постоянных контактов, могут потерять работу.

На улицы Милана вышли около четырех тысяч человек. Во время попытки группы студентов прорваться через оцепление полиции в административное здание легкие ранения головы получили 50-летний профессор и 18-летняя девушка.

В Неаполе в результате столкновений учащихся с правоохранительными органами пострадали двое молодых людей и четверо полицейских.

В других городах страны также произошли небольшие столкновения манифестантов с полицией. В Турине некоторые из протестующих зажигали дымовые шашки, бросали яйца и сожгли флаг правящей Демократической партии.