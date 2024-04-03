Около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в парке на Тайване после землетрясения

Около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в парке на Тайване после землетрясения

Порядка 1 тыс. человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко на Тайване в результате землетрясения.

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