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Около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в парке на Тайване после землетрясения

Около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в парке на Тайване после землетрясения Порядка 1 тыс. человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко на Тайване в результате землетрясения.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 12:21
Около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в парке на Тайване после землетрясения

Порядка 1 тыс. человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко на Тайване в результате землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Ляньхэ синьвэньван".

По его данным, в национальном парке находятся 215 туристических групп общей численностью 680 человек. По меньшей мере два человека пострадали из-за падения камней с гор. Один из них госпитализирован.

В находящихся на территории парка населенных пунктах проживают свыше 300 человек. Кроме того, еще 120 человек являются сотрудниками парка.

Отметим, что утром у восточного побережья Тайваня были зафиксированы землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. Число погибших составило семь человек, пострадавших - 736.

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