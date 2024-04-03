Около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в парке на Тайване после землетрясения

Порядка 1 тыс. человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко на Тайване в результате землетрясения.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Ляньхэ синьвэньван".
По его данным, в национальном парке находятся 215 туристических групп общей численностью 680 человек. По меньшей мере два человека пострадали из-за падения камней с гор. Один из них госпитализирован.
В находящихся на территории парка населенных пунктах проживают свыше 300 человек. Кроме того, еще 120 человек являются сотрудниками парка.
Отметим, что утром у восточного побережья Тайваня были зафиксированы землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6. Число погибших составило семь человек, пострадавших - 736.