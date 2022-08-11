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ОИС осудила провокацию Армении против Азербайджана

ОИС осудила провокацию Армении против Азербайджана Организация исламского сотрудничества (ОИС) осудила провокацию незаконных вооруженных формирований Армении 3 августа, в результате которой погиб азербайджанский солдат.
Другие страны
11 августа 2022 г. 22:14
ОИС осудила провокацию Армении против Азербайджана

Организация исламского сотрудничества (ОИС) осудила провокацию незаконных вооруженных формирований Армении 3 августа, в результате которой погиб азербайджанский солдат.

Как сообщает Report, ОИС в распространенном по этому поводу заявлении призвала официальный Ереван выполнить свои обязательства по договоренности, достигнутой 10 ноября 2020 года между Азербайджаном, Арменией и Россией, и вывести незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана.

В документе отмечается, что принятое ранее на 48-й сессии министров иностранных дел ОИС, состоявшейся в столице Пакистана Исламабаде, призывается к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе суверенитета, территориальной целостности и взаимного признания и уважения международных границ.

Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о гибели азербайджанского солдата в результате обстрела незаконными армянскими вооруженными формированиями 3 августа. Согласно информации, предоставленной министерством, армянские вооруженные формирования в районе временной дислокации российских миротворцев вели интенсивный огонь по азербайджанским позициям на территории Лачинского района.

В заявлении также выражены соболезнования родным и близким Анара Кязымова, который стал шехидом во время этой провокации.

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