Охранять небо Эстонии в 2026 году впервые будут ВВС Турции
- 31 октября, 2025
- 22:41
В Эстонию на охрану воздушного пространства стран Балтии осенью будущего года впервые прибудут самолеты ВВС Турции.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна по итогам встречи в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
"Турция активно участвует в защите восточного фланга НАТО, в том числе в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии на авиабазе Эмари, куда мы ожидаем прибытия турецких самолетов осенью следующего года", - сказал он.
Эстонский министр заявил, что его страна по-прежнему привержена политике расширения Евросоюза, и подтвердил поддержку развития конструктивного диалога между ЕС и Турцией, включая модернизацию таможенного союза.
"Более тесное сотрудничество Турции с Европейским союзом помогло бы укрепить обороноспособность всей Европы", - подчеркнул Цахкна.