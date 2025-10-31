Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Охранять небо Эстонии в 2026 году впервые будут ВВС Турции

    Другие страны
    • 31 октября, 2025
    • 22:41
    Охранять небо Эстонии в 2026 году впервые будут ВВС Турции

    В Эстонию на охрану воздушного пространства стран Балтии осенью будущего года впервые прибудут самолеты ВВС Турции.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна по итогам встречи в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

    "Турция активно участвует в защите восточного фланга НАТО, в том числе в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии на авиабазе Эмари, куда мы ожидаем прибытия турецких самолетов осенью следующего года", - сказал он.

    Эстонский министр заявил, что его страна по-прежнему привержена политике расширения Евросоюза, и подтвердил поддержку развития конструктивного диалога между ЕС и Турцией, включая модернизацию таможенного союза.

    "Более тесное сотрудничество Турции с Европейским союзом помогло бы укрепить обороноспособность всей Европы", - подчеркнул Цахкна.

    Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri ilk dəfə Estoniyanın səmasını qoruyacaq

    Лента новостей