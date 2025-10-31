Охранять небо Эстонии в 2026 году впервые будут ВВС Турции

В Эстонию на охрану воздушного пространства стран Балтии осенью будущего года впервые прибудут самолеты ВВС Турции.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна по итогам встречи в Анкаре с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Турция активно участвует в защите восточного фланга НАТО, в том числе в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии на авиабазе Эмари, куда мы ожидаем прибытия турецких самолетов осенью следующего года", - сказал он.

Эстонский министр заявил, что его страна по-прежнему привержена политике расширения Евросоюза, и подтвердил поддержку развития конструктивного диалога между ЕС и Турцией, включая модернизацию таможенного союза.

"Более тесное сотрудничество Турции с Европейским союзом помогло бы укрепить обороноспособность всей Европы", - подчеркнул Цахкна.