О нас

Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста При попытке ареста 3 января президента Республики Корея Юн Сок Ёля в его резиденции начальник службы охраны главы государства Пак Чон Чжун разрешил своим подчиненным применить личное огнестрельное в отношении следователей при необходимости.
Другие страны
5 января 2025 г. 12:14
Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

При попытке ареста 3 января президента Республики Корея Юн Сок Ёля в его резиденции начальник службы охраны главы государства Пак Чон Чжун разрешил своим подчиненным применить личное огнестрельное в отношении следователей при необходимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники заявили в Демократической партии "Тобуро", которая контролирует большинство в парламенте.

Отметим, что ведущая оппозиционная партия ранее создала "Комитет по расследованию обстоятельств мятежа Юн Сок Ёля" - военного положения 3-4 декабря и последующих событий. Члены этого комитета отметили, что 3 января Управление антикоррупционных расследований прекратило попытку арестовать президента из-за того, что у сотрудников охраны при себе было личное огнестрельное оружие.

"Тогда начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун отдал приказ стрелять холостыми, если сотрудники охраны будут проигрывать в давке, и даже применить боевые припасы, если это не поможет. Такое ожесточенное сопротивление возглавляет группа лоялистов, слепо следующих за Юн Сок Ёлем и бывшим министром обороны Ким Ён Хёном", - заявили в партии "Тобуро".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Индии при крушении вертолета береговой охраны погибли три человека
В Индии при крушении вертолета береговой охраны погибли три человека
5 января 2025 г. 12:27
Хуситы ударили по израильской электростанции Орот Рабин
Хуситы ударили по израильской электростанции "Орот Рабин"
5 января 2025 г. 11:58
В Нигерии при столкновении скотоводов и фермеров погибли девять человек
В Нигерии при столкновении скотоводов и фермеров погибли девять человек
5 января 2025 г. 10:33
СМИ: Израиль ждет согласия ХАМАС для заключения сделки по заложникам
СМИ: Израиль ждет согласия ХАМАС для заключения сделки по заложникам
5 января 2025 г. 09:47
Украина готовится к переговорам по завершению войны при Трампе
Украина готовится к переговорам по завершению войны при Трампе
5 января 2025 г. 09:11
В США железнодорожный мост рухнул во время движения поезда
ФотоВ США железнодорожный мост рухнул во время движения поезда
5 января 2025 г. 08:52
Трамп встретился в своей резиденции во Флориде с премьер-министром Италии
Трамп встретился в своей резиденции во Флориде с премьер-министром Италии
5 января 2025 г. 08:11
The Times: НАТО встревожена слабым уровнем противоракетной обороны Британии
The Times: НАТО встревожена слабым уровнем противоракетной обороны Британии
5 января 2025 г. 05:53
CNN: Снежная буря угрожает порядка 62 млн жителей США
CNN: Снежная буря угрожает порядка 62 млн жителей США
5 января 2025 г. 04:41
Лондон хочет убедить Вашингтон поставлять оружие Киеву после инаугурации Трампа
Лондон хочет убедить Вашингтон поставлять оружие Киеву после инаугурации Трампа
5 января 2025 г. 02:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi