Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

При попытке ареста 3 января президента Республики Корея Юн Сок Ёля в его резиденции начальник службы охраны главы государства Пак Чон Чжун разрешил своим подчиненным применить личное огнестрельное в отношении следователей при необходимости.

При попытке ареста 3 января президента Республики Корея Юн Сок Ёля в его резиденции начальник службы охраны главы государства Пак Чон Чжун разрешил своим подчиненным применить личное огнестрельное в отношении следователей при необходимости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на источники заявили в Демократической партии "Тобуро", которая контролирует большинство в парламенте.

Отметим, что ведущая оппозиционная партия ранее создала "Комитет по расследованию обстоятельств мятежа Юн Сок Ёля" - военного положения 3-4 декабря и последующих событий. Члены этого комитета отметили, что 3 января Управление антикоррупционных расследований прекратило попытку арестовать президента из-за того, что у сотрудников охраны при себе было личное огнестрельное оружие.

"Тогда начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун отдал приказ стрелять холостыми, если сотрудники охраны будут проигрывать в давке, и даже применить боевые припасы, если это не поможет. Такое ожесточенное сопротивление возглавляет группа лоялистов, слепо следующих за Юн Сок Ёлем и бывшим министром обороны Ким Ён Хёном", - заявили в партии "Тобуро".