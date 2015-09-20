​Огненная стихия в Калифорнии уничтожила более тысячи домов - ВИДЕО

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Лесные пожары уничтожили более тысячи зданий на севере Калифорнии, за неделю погибли пять человек.

Как передает Report, увеличивается площадь пожара, бушующего в округах Лейк и Напа в северной Калифорнии. Так, за прошедшую ночь она стала больше на тысячи гектаров.

Среди сгоревших домов два многоквартирных жилых комплекса и десять промышленных предприятий. Минимум сотня домов была уничтожена лесными пожарами в округе Лейк, к юго-востоку от Сакраменто разрушены огненной стихией 81 дом и 51 хозпостройка. При тушении огня погиб один пожарный. Еще четверо получили ожоги и травмы.

Власти Калифорнии рекомендовали из-за пожаров покинуть дома 2,7 тысячи жителей городка Сан-Андреас на севере штата.

За эту неделю огонь смог нанесли сильный ущерб городу Миддлтон. В округах Лейк и Напа губернатор Джерри Браун ввел режим чрезвычайной ситуации.