Оглашены имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Нобелевский комитет огласил имена лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, ими стали Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе за открытие контрольных точек иммунного ответа, способных останавливать развитие иммунной реакции организма на опухоль, и разработку препаратов, ингибирующих контрольные точки.

Эллисон выяснил, что раковые опухоли используют особые молекулы – именно их называют контрольными точками иммунного ответа – для того, чтобы защитить себя от действия иммунной системы организма.