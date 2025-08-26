Том Баррак: Ливан представит 31 августа план разоружения "Хезболлы"

Ливан представит 31 августа план, призванный убедить "Хезболлу" сложить оружие, после чего Израиль представит встречное предложение.
Как передает Report ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил специальный посланник США в Ливане Том Барак после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном в Бейруте.
По его словам, никто не хочет гражданской войны в Ливане. Он также сообщил о существовании плана по выплате компенсаций членам "Хезболлы", сдавшим оружие. В свою очередь, Израиль представит план вывода войск из юга Ливана.
Том Барак также добавил, что "Хезболла" намеренно вышла из политики, стремясь обладать оружием.
Член сопровождавшей Баррака делегации сенатор Линдси Грэм в свою очередь отметил, что Соединенные Штаты могут заключить соглашение о совместной обороне с Ливаном, если власти страны реализуют план по разоружению движения “Хезболла”.
“Если США заключат оборонное соглашение с государством на Ближнем Востоке, скорее всего, это будет Ливан”, - сказал он. При этом Вашингтон готов сотрудничать исключительно с официальными вооруженными силами Ливана.
По словам Грэма, Бейрут должен “быстро принять трудное решение” и найти способ разоружить "Хезболлу", иначе многие перспективы сотрудничества останутся закрытыми.
"Израиль нельзя просить ни о чем, пока "Хезболла" не будет разоружена. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен по-другому взглянуть на Ливан после разоружения "Хезболлы", - сказал он.