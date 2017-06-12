Официальный Лондон призвал Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет, Бахрейн ослабить блокаду Катара

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал соседние с Катаром государства ослабить введенную в отношении этой страны дипломатическую и экономическую блокаду.

Как передает Report, об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении главы Форин оффиса, которое было распространено после его встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Я обеспокоен рядом жестких мер, которые Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн предприняли против важного партнера, и настоятельно призываю их ослабить блокаду Катара. Я призываю все страны предпринять немедленные шаги к деэскалации этой ситуации и поиску быстрого решения путем посредничества", - заявил Б.Джонсон.