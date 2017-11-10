Одре Азула утверждена на пост гендиректора ЮНЕСКО

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Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Бывший министр культуры и массовых коммуникаций Франции Одре Азуле утверждена cегодня на посту генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), передает Report со ссылкой на ТАСС.

За это решение высказалось большинство участников сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

45-летняя представительница Франции сменит на этом посту болгарского дипломата и ученого, академика Ирину Бокову, которая возглавляла одну из крупнейших международных структур с 2009 года.

О.Азуле заявила, что намерена укреплять доверие к организации. По ее словам, главная задача ЮНЕСКО - "работать над созданием устойчивого мира".

Отметим, что в числе кандидатов на пост гендиректора ЮНЕСКО был и посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, который снял свою кандидатуру по итогам первого тура голосования.