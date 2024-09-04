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Одна из старейших мечетей Нигера обрушилась из-за дождей

Одна из старейших мечетей Нигера обрушилась из-за дождей Самая старая мечеть города Зиндер на востоке Нигера пострадала из-за проливных дождей.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 17:11
Одна из старейших мечетей Нигера обрушилась из-за дождей

Самая старая мечеть города Зиндер на востоке Нигера пострадала из-за проливных дождей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

Мечеть города Зиндер, где ранее располагался султанат, была построена в середине XIX века из смеси земли и соломы. По данным Министерства туризма Нигера, она входит в список самых посещаемых мечетей в стране после мечети Агадеса на севере Нигера, построенной в 1515 году и классифицированной как объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам местного жителя Али Мамане, вчера мечеть города Зиндер полностью разрушилась. Кадры разрушения распространились в соцсетях. Район Бирни, в котором была построена эта мечеть, находится посреди пустыни, он больше других подвергся наводнениям из-за дождей. Население в нем на 95% состоит из мусульман.

Менее чем за три месяца по всему Нигеру в результате наводнений, связанных с сезоном дождей, 217 человек погибли, 200 пострадали, согласно отчету, опубликованному правительством 22 августа. Во время сезона дождей, который длится с июня по сентябрь, Нигер уже несколько лет сталкивается с повторяющимися наводнениями, в том числе в самых пустынных районах севера, где в этом году снова был зафиксирован значительный ущерб.

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