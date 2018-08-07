Один военный погиб в результате разрыва мины на границе Венесуэлы и Колумбии

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Один венесуэльский военнослужащий погиб, еще двое ранены в результате разрыва противопехотной мины на границе Венесуэлы и Колумбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на заявление министерства обороны Венесуэлы.

По данным агентства, инцидент произошел в воскресенье вечером в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы. Машина, в которой находились военнослужащие, подорвалась на мине.