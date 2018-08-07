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    Один военный погиб в результате разрыва мины на границе Венесуэлы и Колумбии

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Один венесуэльский военнослужащий погиб, еще двое ранены в результате разрыва противопехотной мины на границе Венесуэлы и Колумбии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на заявление министерства обороны Венесуэлы.

    По данным агентства, инцидент произошел в воскресенье вечером в штате Сулия на северо-западе Венесуэлы. Машина, в которой находились военнослужащие, подорвалась на мине.

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