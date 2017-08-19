Один полицейский погиб и один ранен в результате стрельбы в США

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Один полицейский погиб и еще один получил серьезные ранения в результате стрельбы в американском городе Киссимми (штат Флорида). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировали местные сотрудники правоохранительных органов.

"Офицер Мэттью Бакстер скончался от полученных ранений. Офицер Сэм Ховард находится в очень тяжелом состоянии", - сообщается в Twitter полицейского управления Киссимми.

Инцидент произошел вечером в пятницу. По информации агентства AP, в момент инцидента полицейские проводили проверки в одном из районов города, известного преступной деятельностью в области наркоторговли. Отмечается, что были задержаны трое подозреваемых, ведутся поиски еще одного.

Соболезнования полиции Киссимми в связи с произошедшим уже выразил президент США Дональд Трамп. "Мои мысли и молитвы с полицейским управлением Киссимми и их близкими. Мы с вами!" - говорится в сообщении Трампа в Twitter.