Один из претендентов на пост президента Южной Кореи снял свою кандидатуру

Один из семи кандидатов в президенты Южной Кореи Ку Чжу Ва заявил, что не будет баллотироваться, и поддержал представителя консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су.

Один из семи кандидатов в президенты Южной Кореи Ку Чжу Ва заявил, что не будет баллотироваться, и поддержал представителя консервативной партии "Гражданская сила" Ким Мун Су.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Партии свободы и объединения.

"Кандидат Партии свободы и объединения Ку Чжу Ва внезапно объявил о снятии своей кандидатуры на пост президента, объявил о своей поддержке кандидата Ким Мун Су", - сообщил официальный представитель политической организации Пэ Гён Хёк. Партию свободы и объединения иногда называют ультраправой, у нее нет депутатов в парламенте.

В бюллетене Ку Чжу Ва был под номером 6. Первым в списке идет Ли Чжэ Мён, который представляет ранее возглавляемую им и имеющую большинство в парламенте Демократическую партию "Тобуро". На втором месте - Ким Мун Су от "Гражданской силы". Кандидата под номером 3 не будет, поскольку партия "Возродим отечество" - третья по числу мандатов в Национальном собрании - на нынешнем голосовании своего представителя не выставила. Кандидат от Партии новых реформ Ли Чжун Сок указан как четвертый.

Согласно результатам опроса общественного мнения социологического бюро Realmeter от 19 мая, Ли Чжэ Мёна поддерживают 50,2% респондентов, Ким Мун Су - 35,6%, Ли Чжу Сока - 8,7% опрошенных.