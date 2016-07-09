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    Один из представителей высшего руководства РПК был ликвидирован в Сирии

    Он руководил боевыми операциями РПК и в Турции был внесен в утвержденный МВД список самых разыскиваемых террористов

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Один из представителей высшего руководства Рабочей партии Курдистана (РПК) Фехман Хюсейин был ликвидирован в Сирии. Как передает Report, об этом сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на пресс-секретаря одной из курдских группировок.

    Хюсейин, известный под партийной кличкой Бахоз Эрдал, был убит в пятницу вечером, когда следовал на машине из региона Химо на севере Сирии в город Камышлы близ турецко-сирийской границы. Автомобиль, в котором находился Хюсейин, был взорван. Погибли также восемь человек из числа охраны.

    Хюсейин руководил боевыми операциями РПК и в Турции был внесен в утвержденный МВД список самых разыскиваемых террористов - в так называемую красную категорию.

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