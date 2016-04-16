​Один из организаторов геноцида в Руанде получил пожизненный срок

Баку. 16 Апреля. REPORT.AZ/ Известный в прошлом руандийский политик Леон Мугесера приговорен к пожизненному тюремному заключению за подстрекательство к геноциду народности тутси.

Как передает Report, об этом в пятницу, 15 апреля, сообщила "Русская служба Би-би-си".

В ноябре 1992 года Мугесера, будучи активистом "Национального республиканского движения за демократию и развитие" – партии руандийской народности хуту, выступил по радио с известной речью, в которой он призвал "уничтожать тараканов", имея в виду представителей этнического меньшинтсва - тутси. Через полтора года после этого за 100 дней в Руанде было убито от 800 тысяч до миллиона человек. Жертвами резни стали, преимущественно, тутси, умеренные хуту, которые оказывали помощь жертвам геноцида, а также иностранцы. В ноябре 1994 года в Танзании начал работу Международный трибунал по Руанде, который рассматривал уголовные дела открытые против бывших высокопоставленных руандийских чиновников. Мугесера бежал в Канаду, где он получил вид на жительство и должность преподавателя в университете. Процес депортации Мугесеры начался в 1995 году и длился 17 лет. В 2012 году, после того как в Руанде была отменена смертная казнь, канадские власти депортировали его из страны. Леон Мугесера заявил, что намерен подать апелляцию на вынесенный ему приговор.