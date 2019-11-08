​Один из нападавших на Озила и Колашинаца получил 10 лет тюрьмы

30-летний Эшли Смит осуждён на 10 лет за участие в нападении на футболистов лондонского «Арсенала» Месута Озила и Зеада Колашинаца.

Как передает Report, об этом сообщает Mirror. Смит вместе с 26-летним Джорданом Нортовером пытался ограбить Озила и Колашинаца в Лондоне минувшим летом.

Злоумышленники подъехали на скутерах к автомобилю футболистов и угрожали им ножами. Месут вышел из машины и побежал за помощью в ресторан, а Зеяд тем временем вступил в драку с нападавшими. Колашинацу удалось отогнать грабителей. В итоге ценности игроков остались нетронутыми. Позже полиция выследила и арестовала преступников.

Дело Нортовера будет рассмотрено судом в другой день.

Напомним, после этого инцидента Озил и Колашинац некоторое время не принимали участия в футбольных матчах, а возле их домов круглосуточно дежурила охрана.