Один из наиболее влиятельных лидеров "Аль-Каиды" умер в Нью-Йорке

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Захваченный спецслужбами США в Ливии в 2013 году Абу Анас аль-Либи, которого американские власти считают одним из наиболее влиятельных членов террористической организации "Аль-Каида" и который, предположительно, является организатором атак на посольства США в Кении и Танзании в 1998 году, скончался в Нью-Йорке. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Абу Анас аль-Либи скончался сегодня в больнице Нью-Йорка, предположительно, от болезни печени, вызванной гепатитом С.

США разыскивали террориста, известного как Абу Анас аль-Либи (настоящее имя — Назих Абд-аль-Хамид ар-Рухаи), более десяти лет и предлагали за его поимку 5 миллионов долларов. Аль-Либи был захвачен спецслужбами США близ ливийской столицы — Триполи — в октябре 2013 года. В том же месяце он предстал перед судом в Нью-Йорке. Считается, что он состоял в "Аль-Каиде" как минимум с 1994 года и был доверенным лицом ее бывшего лидера — Усамы бен Ладена, уничтоженного военными США в Пакистане в 2011 году.