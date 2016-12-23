Один из ключевых командиров "Талибана" ликвидирован в Афганистане

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана ликвидировали в провинции Баглан на северо-востоке страны одного из ключевых командиров радикального движения "Талибан", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Действуя на основании данных разведки, силы безопасности сегодня утром устроили засаду в провинции Баглан, в результате важный командир "Талибана" Мулла Сибгатулла был убит, его людям удалось скрыться", - сообщил представитель афганских сил безопасности.

Согласно данным, Сибгатулла в течение нескольких лет участвовал в организации террористической деятельности в провинции Баглан.