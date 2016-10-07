Один индийский полицейский убит и два человека ранены при атаке боевиков в Кашмире

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере один полицейский убит и еще один полицейский и один мирный житель ранены в пятницу при нападении боевиков на полицейский пост в штате Джамму и Кашмир.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

Нападение произошло в округе Шопиан на юге штата. Группа террористов атаковала полицейский пост, после чего скрылась. По мнению властей, боевики намеревались захватить оружие. За последний месяц террористы совершили ряд нападений на полицейские посты, захватив около 20 автоматов, отмечает телеканал.