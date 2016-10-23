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    Один человек ранен в результате стрельбы в Торонто

    Полиция опрашивает пострадавших и свидетелей преступления с целью установить возможные мотивы

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Один человек получил ранения в результате нападения неизвестных на востоке Торонто, которые открыли стрельбу по людям в припаркованной машине.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал CВС.

    По данным полиции, трое нападавших подошли на улице к автомобилю и как минимум один из них открыл огонь из пистолета по находившимся в ней пассажирам. В результате ранения получил 25-летний мужчина, который был госпитализирован.

    Его жизни уже ничто не угрожает. 

    Сколько именно человек было в транспортном средстве, не уточняется.

    В настоящее время полиция опрашивает пострадавших и свидетелей преступления с целью установить возможные мотивы и личности нападавших.

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