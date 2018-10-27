Один человек ранен в результате стрельбы в центре Нью-Йорка

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Полиция Нью-Йорка разыскивает человека, открывшего стрельбу в центре города в квартале Верхний Ист-Сайд, в результате которой есть раненый.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает телеканал Fox News.

По информации телеканала, пострадавший получил не угрожающее жизни ранение и уже доставлен в больницу. Район, где произошла стрельба, оцеплен полицией.