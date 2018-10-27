Один человек ранен в результате стрельбы в центре Нью-Йорка

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Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Полиция Нью-Йорка разыскивает человека, открывшего стрельбу в центре города в квартале Верхний Ист-Сайд, в результате которой есть раненый.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает телеканал Fox News.
По информации телеканала, пострадавший получил не угрожающее жизни ранение и уже доставлен в больницу. Район, где произошла стрельба, оцеплен полицией.
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