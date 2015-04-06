Один человек ранен при взрыве на химзаводе на востоке Китая

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Один человек получил ранения в результате мощного взрыва на химическом заводе в провинции Фуцзянь. Как отмечает Report, об этом сообщает China News со ссылкой на очевидца происшествия.

"Полиция уже оцепила проезд к месту происшествия, очень много пожарных бригад и машин скорой помощи. Я видел, как одного раненого посадили в карету скорой помощи", - сообщил очевидец.

Взрыв на химическом заводе в городе Чжанчжоу произошел в понедельник в 18:58 по местному времени (13:58 мск). В некоторых домах вылетели стекла. Взрыв ощущался на расстоянии 50 километров, сообщает агентство Синьхуа.





