​Один человек погиб в результате взрыва в парке аттракционов во Франции

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате взрыва в закрытом на ремонт парке развлечений возле Руана.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Как уточнили в пожарно-спасательной службе, в общей сложности пострадали пять человек. "Один погибший, один тяжело раненый, трое получили шок", - такие данные привели спасатели.

Причины взрыва пока не установлены. Известно, что в момент происшествия в парке проводились ремонтные работы, и простые посетители доступа на объект не имели. Существует вероятность, что инцидент произошел из-за неисправности оборудования.

Парк развлечений "Бокасс" находится в 25 км к северу от Руана. Он рассчитан на семейный отдых и насчитывает несколько десятков аттракционов для детей и подростков, включая карусели и "американские горки".