 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Один человек погиб в результате взрыва в парке аттракционов во Франции

    В общей сложности пострадали пять человек

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения в результате взрыва в закрытом на ремонт парке развлечений возле Руана.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

    Как уточнили в пожарно-спасательной службе, в общей сложности пострадали пять человек. "Один погибший, один тяжело раненый, трое получили шок", - такие данные привели спасатели.

    Причины взрыва пока не установлены. Известно, что в момент происшествия в парке проводились ремонтные работы, и простые посетители доступа на объект не имели. Существует вероятность, что инцидент произошел из-за неисправности оборудования.

    Парк развлечений "Бокасс" находится в 25 км к северу от Руана. Он рассчитан на семейный отдых и насчитывает несколько десятков аттракционов для детей и подростков, включая карусели и "американские горки".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi