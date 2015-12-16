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    ​Один человек погиб в результате взрыва в центре приема беженцев на севере Германии

    В здании на момент взрыва находились 20 беженцев

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате взрыва и возникшего из-за него пожара в центре приема беженцев в городе Харбург на севере Германии.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении местной полиции.

    "По словам очевидцев, в здании, в котором проживали несколько человек, произошел взрыв. На момент прибытия экстренных служб строение уже было охвачено огнем", - заявили в местной полиции.

    В здании на момент взрыва находились 20 беженцев. Все из них, за исключением погибшего, были спасены. Точная причина взрыва устанавливается. 

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